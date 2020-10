Тенис Беларуски сблъсък за титлата в Острава 24 октомври 2020 | 20:09 - Обновена Прочетена 210 0



Бившата номер 1 в света Виктория Азаренка ще играе за титлата на турнира по тенис на твърди кортове в чешкия град Острава с награден фонд 593,600 долара.



It'll be her third final of the year @vika7 takes it over Sakkari, 6-1, 6-3 at the #jtbankaostravaopen pic.twitter.com/6U3SsTrJhV — wta (@WTA) October 24, 2020 Четвъртата в схемата надделя над Мария Сакари с 6:1, 6:3 за 97 минути и достигна до 40-я си финал в турнирите от WTA. Азаренка, 14-а в световната ранглиста в момента, направи силен старт и в двата сета, като в първия поведе с 5:0, а във втория взе аванс от 4:0 по пътя си към крайната победа. Сакари опита да бъде агресивна, но допусна цели 36 непредизвикани грешки срещу едва 15 на съперничката, което се оказа решаващо.



В търсене на втора титла за сезона и общо 22-а в кариерата си 31-годишната Азаренка ще се изправи срещу сънародничката си Арина Сабаленка. Поставената под номер 3 Сабаленка победи полуфиналистката от Откритото първенство на САЩ Дженифър Брейди с 6:4, 6:4.



@SabalenkaA moves into the final by a straight sets win, 6-4, 6-4 over Brady.#jtbankaostravaopen pic.twitter.com/Wwm2JAZD83 — wta (@WTA) October 24, 2020 12-ата в класацията на WTA взе първата част, след като поведе с 4:1 гейма, а във втората тя реализира ранен пробив и запази предимството си до края. 22-годишната Сабаленка също има една титла през този сезон и общо шест в кариерата си от десетте си участия на финал досега.

