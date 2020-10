Белгиец спечели петия етап на колоездачната Обиколка на Испания

Белгиецът Тим Веленс записа първи успех в кариерата си в колоездачната Обиколка на Испания, след като спечели петия етап в тазгодишното издание на Вуелтата.

Веленс беше един от тримата откъснали се състезатели по 184.4-километровото хълмисто трасе от Уеска до Сабинаниго и финишира за 4:19:24 часа.

Втори на 4 секунди завърши Гийом Мартен (Франция), а трети на 12 секунди остана Тимен Аренсман (Нидерландия).



