Накагами спечели своя първи пол-позишън в MotoGP

Такааки Накагами (LCR Honda) отпразнува подписването на своя нов двугодишен договор със сателитния отбор на Honda Racing Corporation (HRC) като спечели своята първа пол позиция в MotoGP.

Японецът триумфира в квалификацията за Гран При на Теруел с време от 1:46.882, като по този начин остана на 0.063 пред Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT). Трети на утрешната стартова решетка ще се нареди победителят от първото състезание на „Моторланд Арагон“ миналата седмица Алекс Ринс (Suzuki), който завърши на 0.273 от първото място.

FIRST POLE POSITION FOR @takanakagami30!



The first for a Japanese rider in #MotoGP since Makoto Tamada in 2004! #AlcanizGP pic.twitter.com/mpIRtwDo61 — MotoGP™ (@MotoGP) October 24, 2020

На втора редица в утрешния ден ще се наредят Маверик Винялес (Yamaha), Йоан Зарко (Avintia Ducati) и Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT), докато третата ще си разделят Пол Еспаргаро (KTM), Кал Кръчлоу (LCR Honda) и Икер Лекуона (Tech 3 KTM).

Another nightmare session for Ducati!



This time, it's @jackmilleraus venting his fury in the pit box! He will start 14th! #AlcanizGP pic.twitter.com/hZWJsNKzig — MotoGP™ (@MotoGP) October 24, 2020

Лидерът в световния шампионат Жоан Мир (Suzuki) ще потегли едва 12-ти след като неговото най-добро време във втората част на квалификацията бе изтрито заради излизане извън очертанията на пистата. Компания на испанеца на четвърта стартова редица утре ще правят Мигел Оливейра (Tech 3 KTM) и Алекс Маркес (Repsol Honda), които ще потеглят съответно 10-ти и 11-ти.

As he returns to the pit box, @JoanMirOfficial won't like what he sees!



The championship leader is currently 12th! #AlcanizGP pic.twitter.com/euYjZQaN1x — MotoGP™ (@MotoGP) October 24, 2020

Останалите места на старта утре ще бъдат заети съответно от Алейш Еспаргаро (Aprilia), Джак Милър (Pramac Ducati), Брад Биндър (KTM), Щефан Брадъл (Repsol Honda), Андреа Довициозо (Ducati), Франческо Баная (Pramac Ducati), Данило Петручи (Ducati), Тито Рабат (Avintia Ducati) и Брадли Смит (Aprilia), които записа своите постижения в първата част на квалификацията. От нея честта да преминат в решителната фаза на днешната сесия за място имаха Пол Еспаргаро и Зарко.

Утрешната надпревара за Гран При на Теруел стартира в 14:00 часа българско (зимно) време.