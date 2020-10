НБА Амари и Неш отново се събраха в един отбор 24 октомври 2020 | 16:50 Прочетена 286 0



Амари Студамайър се завръща в НБА. Бившият баскетболист е постигнал договорка с Бруклин Нетс и вече ще заема ролята на помощник-треньор в щаба на един от любимите си съотборници от активната си състезателна кариера - Стив Неш. Студамайър и Неш бяха “двигателите” на Финикс Сънс в периода от 2004-а до 2010-а, когато с дружни усилия изведоха “слънцата” до три участия на финалите на Западната конференция. Stoudemire and Nash formed the league's lethal pick-and-roll duo for years in Phoenix -- one Kevin Durant and Kyrie Irving are sure to duplicate. Stoudemire will focus on player development in Brooklyn, sources said. https://t.co/t1eXm2TuSZ — Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2020 След като напусна НБА през 2016-а, Студамайър се насочи към Израел, където игра с отборите на Апоел Йерусалим и гранда Макаби (Тел Авив). През месец юли тази година 37-годишният вече бивш баскетболист помогна на Макаби да спечели титлата от израелското първенство, като бе избран за “Най-полезен играч” на Финалите на надпреварата. В кариерата си в НБА пък Амари изиграва общо 846 двубоя с отборите на Финикс, Ню Йорк, Далас и Маями, в които регистрира средни показатели от 18.9 точки и 7.8 борби. With Amar'e Stoudemire joining Steve Nash's staff in Brooklyn ... think they'll be doing this in practice?! pic.twitter.com/2qpTYbD0ET — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 23, 2020 0



