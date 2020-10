Григор Димитров стартира срещу руснак във Виена

Григор Димитров ще се изправи срещу Карен Хачанов в първия кръг на започващия в понеделник турнир от категория ATP 500 във Виена на закрито. Това определи изтегленият днес жребий на надпреварата в австрийската столица. Досега двамата не са спорили един срещу друг в официален мач, но имат един двубой помежду си на демонстративно събитие в Хърлингам през 2018-а на трева - победа за Григор с 6:7 (6), 6:4, 10:6.

This is the @erstebankopen singles main draw!#erstebankopen pic.twitter.com/mf4kvdSdJ8