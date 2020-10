Ето го планът на НБА за новия сезон

Новият сезон в Националната Баскетболна Асоциация вероятно ще стартира малко преди Коледа. Основната цел на ръководството на Лигата е следващата кампания да започне на 22 декември, мачовете на всеки отбор да се редуцират до 72 и в залите да не се допускат зрители като мярка срещу разпространението на COVID-19, съобщава ESPN. Този план е бил предложен по време на дискусията между представителите на НБА и Борда на директорите, като допълнително ще бъде съгласуван с Асоциацията на играчите.

The NBA is planning to continue discussions with NBPA on 2020-2021 start plans that would include an opening night in the days prior to Christmas, 70-to-72 regular season games and a play-in tournament, sources tell ESPN. https://t.co/aTobRpe9tZ