БГ Футбол

12-ия кръг на Северозапад стартира с регионално дерби

24 октомври 2020 | 09:15 - Обновена
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12-ия кръг на Северозапад стартира с регионално дерби
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12-ия кръг на Северозападната Трета лига започва днес в град Левски. Там в съседско дерби излизат едноименният тим и изпадналия в криза Академик (Свищов). Останалите двубои от кръга са утре. 

Една от битките в Първа професионална лига се пренася и при аматьорите. Става въпрос за дублиращите тимове на Етър и Ботев (Враца). Въпреки че мача е на стадион „Ивайло“ във Велико Търново, неопитните „боляри“ трябва да пролеят доста пот за да постигнат успех над съперника си, който се представя силно от началото на кампанията. 

В Севлиево едноименният състав и Партизан (Червен бряг) влизат в двубой, след като преди няколко дни играха мачове за купата на България. Домакините са лидер в класирането, което ги прави фаворит. Едва ли ще подценят противника, който има потенциал да бие всеки в групата.  

Интересно ще е и в Полски Тръмбеш. Местният Янтра и гостуващия му Локо (Мездра) са в подем. Какъвто и да е крайния резултат няма да е изненада. 

Такава, при това огромна ще е ако непознаващия вкуса на загубата Левски (Лом) не спечели в Трявна.

След шест поредни победи няма как Спартак да не е фаворит в Плевен срещу Павликени. Селекцията на опитния Димитър Тодоров малко вкарва, но пък и трудно допуска голове в своята врата. 

Двубоят Локомотив (Дряново) – Дреновец е съпътстван от множество въпросителни. След началните добри резултати, напоследък селекцията на Мартин Кръстев стремглаво се спуска надолу. Ще е трудно и на двата отбора. Домакините трябва да преодолеят психологическата бариера. Гостите играят по-добре навън. Натрупаха и опит от участието си в турнира за купата на България. Мачът им с ЦСКА 1948 от преди няколко дни обаче със сигурност е изцедил доста от силите им. 

Във Видин сили ще мерят закъсалите Бдин и Първа атомна. Домакините ще се хвърлят за втора победа. Преди седмица обаче козлодуйската селекция показа зъби при гостуването си в Свищов, откъдето си тръгна с три точки. 

Пещера от ловешкото село Галата разби Локо (Дряново), но сега гостува в Славяново, където местния Вихър ще е безмилостен след като загуби миналия кръг в Мездра.

Северозападна Трета лига – XII кръг

 

24 октомври 2020 г., събота, 15:30 часа:

 

ЛЕВСКИ (Левски) – АКАДЕМИК (Свищов)

Главен съдия – Станислав Ставров 

Асистенти – Недялко Матанов и Атанас Николов

Четвърти съдия – Георги Ананиев

Делегат – Никола Атанасов (всички от Велико Търново)

 

25 октомври 2020 г., неделя, 14:30 часа:

 

БДИН (Видин) – ПЪРВА АТОМНА (Козлодуй)

Главен съдия – Ивайло Тодоров

Асистенти – Веселин Найденов и Даниел Цолов (тримата от Монтана)

Четвърти съдия – Николай Недков (Видин)

Делегат – Иван Тошев (Враца)

 

ТРЯВНА (Трявна) – ЛЕВСКИ (Лом) 

Главен съдия – Ивайло Благоев

Асистенти – Мартин Мачев и Георги Георгиев (тримата от Плевен)

Четвърти съдия – Виктор Балевски (Габрово)

Делегат – Красимир Кандиларов (Велико Търново)

 

СПАРТАК (Плевен) – ПАВЛИКЕНИ (Павликени) 

Главен съдия – Станимир Тодоров

Асистенти – Михаил Денчев и Калин Кинов (тримата от Габрово)

Четвърти съдия – Петър Иванов (Монтана)

Делегат – Радой Христов (Монтана)

 

СЕВЛИЕВО (Севлиево) – ПАРТИЗАН (Червен бряг) 

Главен съдия – Венцислав Кознички

Асистенти – Ивайло Атанасов и Йорданка Корчева

Четвърти съдия – Галя Ечева

Делегат – Светослав Стефанов (всички от Велико Търново)

 

ЕТЪР II (Велико Търново) – БОТЕВ II (Враца)

Главен съдия – Никола Петров (Ловеч)

Асистенти – Тихомир Маринов (Ловеч) и Светослав Моллов (Плевен)

Четвърти съдия – Дочо Михов (Ловеч)

Делегат – Игор Бакьов (Велико Търново)

 

ЛОКОМОТИВ (Дряново) – ДРЕНОВЕЦ (Дреновец)

Главен съдия – Росен Гановски

Асистенти – Георги Бенчовски и Илиян Маринов

Четвърти съдия – Георги Петров (четиримата от Враца)

Делегат – Георги Трендафилов (Габрово)

 

ВИХЪР (Славяново) – ПЕЩЕРА (Галата) 

Главен съдия – Владимир Велев (Велико Търново)

Асистенти – Александър Апостолов (Велико Търново) и Тихомир Колев (Габрово)

Четвърти съдия – Ивайло Данчев (Враца)

Делегат – Милен Бельов (Враца)

 

ЯНТРА (Полски Тръмбеш) – ЛОКОМОТИВ (Мездра) 

Главен съдия – Милен Въжарски

Асистенти – Милен Арабаджиев и Борислав Борисов (тримата от Велико Търново)

Четвърти съдия – Николай Иванов (Ловеч)

Делегат – Александър Димитров (Плевен)

 

 

Голмайстори

12 – Тихомир Кънев – Севлиево;

9 – Атанас Георгиев – Пещера (Галата);

8 – Иван Аделинов Иванов – Вихър (Славяново);

7 – Мариян Огнянов – Левски (Лом), Ивайло Емилов Иванов – Спартак (Плевен), Ангел Русев – Партизан (Червен бряг), Момчил Савов – Локомотив (Дряново);

6 – Георги Колев – Локомотив (Дряново), Георги Стоянов – Дреновец;

5 – Мирослав Маринов, Виктор Василев – Ботев II (Враца), Йоан Петков – Вихър (Славяново), Андриян Димитров – Спартак (Плевен), Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Лионел Матадос – Локомотив (Мездра), Димитър Байдаков – Етър II (Велико Търново);

4 – Георги Цеков – Левски (Лом), Айвън Ангелов – Спартак (Плевен), Кирил Кръстев – Ботев II (Враца), Стефан Гинчев – Павликени, Явор Генчев – Локомотив (Дряново), Николай Ганчев – Първа атомна (Козлодуй);

3 – Ремзи Неджип, Любослав Петров – Ботев II (Враца), Цветан Петров, Константин Генков, Светослав Кръстев – Вихър (Славяново), Йордан Йорданов – Левски (Лом), Йордан Петев Йорданов, Красен Славчев – Павликени, Стивън Славков, Ивайло Раденцов – Спартак (Плевен), Рангел Абушев – Левски (Лом), Емил Копаранов – Локомотив (Дряново), Ростислав Данчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Стивън Манолов – Етър II (Велико Търново), Альоша Илиев – Пещера (Галата), Преслав Петков, Сонер Хюсеин – Академик (Свищов), Благовест Ленков, Евгени Систов – Левски (Левски), Алекс Згрипаров – Трявна, Александър Соколов – Бдин (Видин); 

2 – Павлин Иванов, Добрин Петров – Севлиево, Кристиян Тафраджийски, Христо Димов – Партизан (Червен бряг), Иво Иванов, Александър Скорчев, Александър Младенов – Спартак (Плевен), Александър Веселинов, Цветин Неделчев – Левски (Лом), Николай Какамъков – Павликени, Мартин Колев – Академик (Свищов), Тихомир Антонов, Янислав Илиев, Тони Маречков – Янтра (Полски Тръмбеш), Иван Филипов – Левски (Левски), Георги Илиев, Денил Селимински, Калоян Цветков – Дреновец, Брайан Стоянов, Светослав Валериев Ангелов – Локомотив (Мездра), Младен Русков, Александър Асенов, Славей Младенов – Пещера (Галата), Васил Андреев, Александър Дамянов – Трявна, Ангел Каишев – Бдин (Видин);

1 – Борислав Боянов, Цветко Иванов, Любослав Младенов – Ботев II (Враца), Десислав Русев, Станислав Иванов, Милен Тодоров – Вихър (Славяново), Николай Банов, Ахмед Хикмет, Алекс Георгиев, Иван Пенев, Галин Стоянов – Севлиево, Красен Трифонов, Цветомир Додуров – Павликени, Мартин Иванов, Тодор Чирпанов, Атанас Ингилизов, Рачо Генков, Константин Йорданов – Локомотив (Дряново), Петър Ванков – Спартак (Плевен), Ивайло Орлинов, Гален Ненов – Левски (Лом), Димитър Цонев, Матьо Гагов, Марио Балъков, Кристиян Иванов, Кристиян Кънчев, Юлиян Райков – Етър II (Велико Търново), Мохамед Ал Карифа, Валдемар Стоянов, Петър Димитров, Мартин Михайлов – Локомотив (Мездра), Станислав Белчев, Димитър Георгиев, Димитър Маймунков – Дреновец, Димитър Димитров, Любомир Иванов, Станислав Антонов, Милен Тонев – Партизан (Червен бряг), Николай Иванов, Благовест Ботев, Исмаил Мастънов, Александър Миланов – Янтра (Полски Тръмбеш), Преслав Антонов, Иван Ганев – Академик (Свищов), Кристиян Бориславов Иванов, Джанко Танев, Антонио Иванджиков, Траян Димитров – Левски (Левски), Веселин Кърлиев, Десислав Атанасов, Георги Йорданов, Пламен Венелинов, Благовест Иванов, Георги Горанов, Антонио Йорданов – Първа атомна (Козлодуй), Румен Миков – Пещера (Галата), Янек Кирилов – Бдин (Видин) 

 

Автоголове

1 – Цветомир Додуров – Павликени (срещу Партизан-Червен бряг), 

Пламен Ангелов – Академик (срещу Левски-Лом)

 

Временно класиране   

1. Севлиево (Севлиево)                 8   2   1   24:5   26

2. Левски (Лом)                             7   3   0   24:2   24

3. Спартак (Плевен)                      8   0   3   29:11   24

4. Ботев II (Враца)                         7   3   1   24:7   24

5. Вихър (Славяново)                    8   0   3   25:10   24

6. Павликени (Павликени)             6   2   3   14:9   20

7. Партизан (Червен бряг)             6   1   4   16:15   19

8. Янтра (Полски Тръмбеш)           5   3   3   18:13   18

9. Локомотив (Дряново)                5   0   6   25:24   15

10. Локомотив (Мездра)                 4   2   4   13:10   14

11. Етър II (Велико Търново)          4   2   5   14:17   14

12. Левски (Левски)                        2   5   4   12:16   11

13. Дреновец (Дреновец)                3   2   5   15:24   11

14. Пещера (Галата)                       3   2   6   19:30   11

15. Първа атомна (Козлодуй)         2   1   8   11:16   7

16. Академик (Свищов)                  2   0   8   10:22   6

17. Трявна (Трявна)                        1   2   8   7:26   5

18. Бдин (Видин)                            1   0   9   6:49   3

 

Отложени мачове:

От 2 кръг

Левски (Лом) - Локомотив (Мездра) 

(довършителен ремонт на стадиона в Лом)

От 5 кръг: 

Дреновец (Дреновец) - Академик (Свищов) 

(играч на гостите с положителна COVID-19 проба)

 

 

Снимки: Sportal.bg
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Спортни новини		 Прочетена 110

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                  Вихрен подкрепи Беласица за отлагане на мача

                 
                
              

              

                
                  
                  Отмениха дербито между Беласица (Петрич) и Вихрен (Сандански)
                
                
                  Отмениха дербито между Беласица (Петрич) и Вихрен (Сандански)

                 
                
              

              

                
                  
                  От Партизан обявиха колко ще им струва организацията на мача с Левски
                
                
                  От Партизан обявиха колко ще им струва организацията на мача с Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Черноломец повали Дунав в Русе
                
                
                  Черноломец повали Дунав в Русе

                 
                
              

              

                
                  
                  Кубрат (Кубрат) с втора победа в първенството
                
                
                  Кубрат (Кубрат) с втора победа в първенството

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






За националния отбор на България или когато ...
15 октомври 2020

Поредна порция неуспешни мачове на националния отбор на България и старата полемика на нов глас - рестарт на футбола, тотална промяна, подмладяване, треньорът и играчите не стават. Общо взето това е картината в ...









							
							
						

						
						






Десподов: Разбирам феновете, но не съм предал ...
16 октомври 2020

Националът  Кирил Десподов беше представен от Лудогорец. Крилото, който идва под  наем от Каляри, говори за първи път за гневната реакцията на феновете на  бившия си клуб ЦСКА-София. Футболист №1 на България за 2018 ...









							
							
							
						


          

            

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                  Фандъкова: Обсъждаме временното затваряне на нощните заведения
                
                
                  Фандъкова: Обсъждаме временното затваряне на нощните заведения

                
              

              

                
                  Тодор Кантарджиев: Ако спазваме мерките, до две седмици заразените ще намалеят
                
                
                  Тодор Кантарджиев: Ако спазваме мерките, до две седмици заразените ще намалеят

                
              

              

                
                  Масови проверки на заведенията в Студентски град
                
                
                  Масови проверки на заведенията в Студентски град

                
              

              

                
                  Нямаме свободни легла, заяви шефът на Александровска болница
                
                
                  Нямаме свободни легла, заяви шефът на Александровска болница

                
              

              

                
                  Ева Майдел: Икономиката и здравната система трудно ще издържат втори шок в рамките на същата година
                
                
                  Ева Майдел: Икономиката и здравната система трудно ще издържат втори шок в рамките на същата година

                
              

              

                
                  71-годишен мъж е в неизвесност от 22 май 2020 г. 
                
                
                  71-годишен мъж е в неизвесност от 22 май 2020 г. 

                
              

              

                
                  Бразилски институт ще внася китайска ваксина срещу КОВИД-19
                
                
                  Бразилски институт ще внася китайска ваксина срещу КОВИД-19

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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