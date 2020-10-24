12-ия кръг на Северозапад стартира с регионално дерби

12-ия кръг на Северозападната Трета лига започва днес в град Левски. Там в съседско дерби излизат едноименният тим и изпадналия в криза Академик (Свищов). Останалите двубои от кръга са утре.

Една от битките в Първа професионална лига се пренася и при аматьорите. Става въпрос за дублиращите тимове на Етър и Ботев (Враца). Въпреки че мача е на стадион „Ивайло“ във Велико Търново, неопитните „боляри“ трябва да пролеят доста пот за да постигнат успех над съперника си, който се представя силно от началото на кампанията.

В Севлиево едноименният състав и Партизан (Червен бряг) влизат в двубой, след като преди няколко дни играха мачове за купата на България. Домакините са лидер в класирането, което ги прави фаворит. Едва ли ще подценят противника, който има потенциал да бие всеки в групата.

Интересно ще е и в Полски Тръмбеш. Местният Янтра и гостуващия му Локо (Мездра) са в подем. Какъвто и да е крайния резултат няма да е изненада.

Такава, при това огромна ще е ако непознаващия вкуса на загубата Левски (Лом) не спечели в Трявна.

След шест поредни победи няма как Спартак да не е фаворит в Плевен срещу Павликени. Селекцията на опитния Димитър Тодоров малко вкарва, но пък и трудно допуска голове в своята врата.

Двубоят Локомотив (Дряново) – Дреновец е съпътстван от множество въпросителни. След началните добри резултати, напоследък селекцията на Мартин Кръстев стремглаво се спуска надолу. Ще е трудно и на двата отбора. Домакините трябва да преодолеят психологическата бариера. Гостите играят по-добре навън. Натрупаха и опит от участието си в турнира за купата на България. Мачът им с ЦСКА 1948 от преди няколко дни обаче със сигурност е изцедил доста от силите им.

Във Видин сили ще мерят закъсалите Бдин и Първа атомна. Домакините ще се хвърлят за втора победа. Преди седмица обаче козлодуйската селекция показа зъби при гостуването си в Свищов, откъдето си тръгна с три точки.

Пещера от ловешкото село Галата разби Локо (Дряново), но сега гостува в Славяново, където местния Вихър ще е безмилостен след като загуби миналия кръг в Мездра.

Северозападна Трета лига – XII кръг

24 октомври 2020 г., събота, 15:30 часа:

ЛЕВСКИ (Левски) – АКАДЕМИК (Свищов)

Главен съдия – Станислав Ставров

Асистенти – Недялко Матанов и Атанас Николов

Четвърти съдия – Георги Ананиев

Делегат – Никола Атанасов (всички от Велико Търново)

25 октомври 2020 г., неделя, 14:30 часа:

БДИН (Видин) – ПЪРВА АТОМНА (Козлодуй)

Главен съдия – Ивайло Тодоров

Асистенти – Веселин Найденов и Даниел Цолов (тримата от Монтана)

Четвърти съдия – Николай Недков (Видин)

Делегат – Иван Тошев (Враца)

ТРЯВНА (Трявна) – ЛЕВСКИ (Лом)

Главен съдия – Ивайло Благоев

Асистенти – Мартин Мачев и Георги Георгиев (тримата от Плевен)

Четвърти съдия – Виктор Балевски (Габрово)

Делегат – Красимир Кандиларов (Велико Търново)

СПАРТАК (Плевен) – ПАВЛИКЕНИ (Павликени)

Главен съдия – Станимир Тодоров

Асистенти – Михаил Денчев и Калин Кинов (тримата от Габрово)

Четвърти съдия – Петър Иванов (Монтана)

Делегат – Радой Христов (Монтана)

СЕВЛИЕВО (Севлиево) – ПАРТИЗАН (Червен бряг)

Главен съдия – Венцислав Кознички

Асистенти – Ивайло Атанасов и Йорданка Корчева

Четвърти съдия – Галя Ечева

Делегат – Светослав Стефанов (всички от Велико Търново)

ЕТЪР II (Велико Търново) – БОТЕВ II (Враца)

Главен съдия – Никола Петров (Ловеч)

Асистенти – Тихомир Маринов (Ловеч) и Светослав Моллов (Плевен)

Четвърти съдия – Дочо Михов (Ловеч)

Делегат – Игор Бакьов (Велико Търново)

ЛОКОМОТИВ (Дряново) – ДРЕНОВЕЦ (Дреновец)

Главен съдия – Росен Гановски

Асистенти – Георги Бенчовски и Илиян Маринов

Четвърти съдия – Георги Петров (четиримата от Враца)

Делегат – Георги Трендафилов (Габрово)

ВИХЪР (Славяново) – ПЕЩЕРА (Галата)

Главен съдия – Владимир Велев (Велико Търново)

Асистенти – Александър Апостолов (Велико Търново) и Тихомир Колев (Габрово)

Четвърти съдия – Ивайло Данчев (Враца)

Делегат – Милен Бельов (Враца)

ЯНТРА (Полски Тръмбеш) – ЛОКОМОТИВ (Мездра)

Главен съдия – Милен Въжарски

Асистенти – Милен Арабаджиев и Борислав Борисов (тримата от Велико Търново)

Четвърти съдия – Николай Иванов (Ловеч)

Делегат – Александър Димитров (Плевен)

Голмайстори

12 – Тихомир Кънев – Севлиево;

9 – Атанас Георгиев – Пещера (Галата);

8 – Иван Аделинов Иванов – Вихър (Славяново);

7 – Мариян Огнянов – Левски (Лом), Ивайло Емилов Иванов – Спартак (Плевен), Ангел Русев – Партизан (Червен бряг), Момчил Савов – Локомотив (Дряново);

6 – Георги Колев – Локомотив (Дряново), Георги Стоянов – Дреновец;

5 – Мирослав Маринов, Виктор Василев – Ботев II (Враца), Йоан Петков – Вихър (Славяново), Андриян Димитров – Спартак (Плевен), Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Лионел Матадос – Локомотив (Мездра), Димитър Байдаков – Етър II (Велико Търново);

4 – Георги Цеков – Левски (Лом), Айвън Ангелов – Спартак (Плевен), Кирил Кръстев – Ботев II (Враца), Стефан Гинчев – Павликени, Явор Генчев – Локомотив (Дряново), Николай Ганчев – Първа атомна (Козлодуй);

3 – Ремзи Неджип, Любослав Петров – Ботев II (Враца), Цветан Петров, Константин Генков, Светослав Кръстев – Вихър (Славяново), Йордан Йорданов – Левски (Лом), Йордан Петев Йорданов, Красен Славчев – Павликени, Стивън Славков, Ивайло Раденцов – Спартак (Плевен), Рангел Абушев – Левски (Лом), Емил Копаранов – Локомотив (Дряново), Ростислав Данчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Стивън Манолов – Етър II (Велико Търново), Альоша Илиев – Пещера (Галата), Преслав Петков, Сонер Хюсеин – Академик (Свищов), Благовест Ленков, Евгени Систов – Левски (Левски), Алекс Згрипаров – Трявна, Александър Соколов – Бдин (Видин);

2 – Павлин Иванов, Добрин Петров – Севлиево, Кристиян Тафраджийски, Христо Димов – Партизан (Червен бряг), Иво Иванов, Александър Скорчев, Александър Младенов – Спартак (Плевен), Александър Веселинов, Цветин Неделчев – Левски (Лом), Николай Какамъков – Павликени, Мартин Колев – Академик (Свищов), Тихомир Антонов, Янислав Илиев, Тони Маречков – Янтра (Полски Тръмбеш), Иван Филипов – Левски (Левски), Георги Илиев, Денил Селимински, Калоян Цветков – Дреновец, Брайан Стоянов, Светослав Валериев Ангелов – Локомотив (Мездра), Младен Русков, Александър Асенов, Славей Младенов – Пещера (Галата), Васил Андреев, Александър Дамянов – Трявна, Ангел Каишев – Бдин (Видин);

1 – Борислав Боянов, Цветко Иванов, Любослав Младенов – Ботев II (Враца), Десислав Русев, Станислав Иванов, Милен Тодоров – Вихър (Славяново), Николай Банов, Ахмед Хикмет, Алекс Георгиев, Иван Пенев, Галин Стоянов – Севлиево, Красен Трифонов, Цветомир Додуров – Павликени, Мартин Иванов, Тодор Чирпанов, Атанас Ингилизов, Рачо Генков, Константин Йорданов – Локомотив (Дряново), Петър Ванков – Спартак (Плевен), Ивайло Орлинов, Гален Ненов – Левски (Лом), Димитър Цонев, Матьо Гагов, Марио Балъков, Кристиян Иванов, Кристиян Кънчев, Юлиян Райков – Етър II (Велико Търново), Мохамед Ал Карифа, Валдемар Стоянов, Петър Димитров, Мартин Михайлов – Локомотив (Мездра), Станислав Белчев, Димитър Георгиев, Димитър Маймунков – Дреновец, Димитър Димитров, Любомир Иванов, Станислав Антонов, Милен Тонев – Партизан (Червен бряг), Николай Иванов, Благовест Ботев, Исмаил Мастънов, Александър Миланов – Янтра (Полски Тръмбеш), Преслав Антонов, Иван Ганев – Академик (Свищов), Кристиян Бориславов Иванов, Джанко Танев, Антонио Иванджиков, Траян Димитров – Левски (Левски), Веселин Кърлиев, Десислав Атанасов, Георги Йорданов, Пламен Венелинов, Благовест Иванов, Георги Горанов, Антонио Йорданов – Първа атомна (Козлодуй), Румен Миков – Пещера (Галата), Янек Кирилов – Бдин (Видин)

Автоголове

1 – Цветомир Додуров – Павликени (срещу Партизан-Червен бряг),

Пламен Ангелов – Академик (срещу Левски-Лом)

Временно класиране

1. Севлиево (Севлиево) 8 2 1 24:5 26

2. Левски (Лом) 7 3 0 24:2 24

3. Спартак (Плевен) 8 0 3 29:11 24

4. Ботев II (Враца) 7 3 1 24:7 24

5. Вихър (Славяново) 8 0 3 25:10 24

6. Павликени (Павликени) 6 2 3 14:9 20

7. Партизан (Червен бряг) 6 1 4 16:15 19

8. Янтра (Полски Тръмбеш) 5 3 3 18:13 18

9. Локомотив (Дряново) 5 0 6 25:24 15

10. Локомотив (Мездра) 4 2 4 13:10 14

11. Етър II (Велико Търново) 4 2 5 14:17 14

12. Левски (Левски) 2 5 4 12:16 11

13. Дреновец (Дреновец) 3 2 5 15:24 11

14. Пещера (Галата) 3 2 6 19:30 11

15. Първа атомна (Козлодуй) 2 1 8 11:16 7

16. Академик (Свищов) 2 0 8 10:22 6

17. Трявна (Трявна) 1 2 8 7:26 5

18. Бдин (Видин) 1 0 9 6:49 3

Отложени мачове:

От 2 кръг:

Левски (Лом) - Локомотив (Мездра)

(довършителен ремонт на стадиона в Лом)

От 5 кръг:

Дреновец (Дреновец) - Академик (Свищов)

(играч на гостите с положителна COVID-19 проба)