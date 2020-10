Барселона победи Реал Мадрид в испанското дерби в Евролигата

В испанското дерби от петия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже Барселона победи Реал Мадрид със 79:72. Каталунците изиграха силно първо полувреме, след което водеха с 48:27, а през третата и четвъртата част намалиха оборотите и съперниците им успяха да скъсят изоставането си.

Кайл Курич беше най-резултатен за Барселона с 15 точки, 14 добави Брандън Дейвис, а 13 - Кори Хигинс. За Реал Трей Томкинс записа 14 точки и 7 борби, а с 13 точки завърши Алберто Абалде. Байерн Мюнхен, Жалгирис и Барселона са начело в класирането с по 4 победи и 1 поражение.

.@FCBbasket took the first Clasico of this Turkish Airlines EuroLeague season by downing archrivals Real Madrid 79-72 at home



Highlights... pic.twitter.com/rNTMznJFNl