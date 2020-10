Везенков игра 20 минути при загубата на Олимпиакос като гост на Байерн Мюнхен

Гръцкият тим Олимпиакос, с българския национал Александър Везенков в състава си, загуби като гост от Байерн Мюнхен с 68:74 в среща от петия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже и прекъсна серията си от три успеха. Двубоят беше равностоен, но германците водеха в резултата от началото до края. Седем минути преди сирената Байерн имаше аванс от 11 точки при 68:57 и до края не позволи на гостите да стигнат до обрат.

.@FCBBTogether continued its fine form with a win over Olympiacos



Highlights... pic.twitter.com/OxWbvcru7b