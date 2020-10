НБА Новият сезон в НБА започва около Коледа? 23 октомври 2020 | 20:21 Прочетена 159 0



Бордът на директорите на НБА ще проведе свое заседание днес, за да обсъди потенциални промени в предварителните планове за провеждането на сезон 2020/21. Ръководните органи на Лигата ще дадат своите мнения за евентуален старт на сезона по-рано от очакваното, изиграването на по-малко от 82 мача и започване на новата кампания без зрители по трибуните, съобщава ESPN. ESPN reporting with @WindhorstESPN, @ZachLowe_NBA and me on NBA Board of Governors meeting underway today to discuss plans for 2020-21 season, including possible start date as soon as Christmas Day: https://t.co/1ZR9ESSy7r — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 23, 2020 Заседанието на Борда на директорите се провежда до голяма степен заради исканията на собствениците на клубовете сезонът да започне около Коледа. По този начин отборите ще могат да се възползват от ежегодната “Коледна програма” на НБА и по този начин ще си осигурят много повече приходи, отколкото ако кампанията започне по средата на януари, както се спекулираше досега. The push for a Christmas Day start to the 2020-21 NBA season, which would naturally please the league's TV partners, is gaining momentum, league sources say — Marc Stein (@TheSteinLine) October 23, 2020 Както е известно, комисарят на НБА Адам Силвър заяви миналия месец, че голямата цел за новия сезон е да се изиграят всички 82 мача, а отборите да допускат зрители в залите си. Усложняващата се ситуация с COVID-19 обаче със сигурност ще окаже своя натиск върху наличието на фенове по трибуните. Олимпиадата през лятото на 2021-а също може да пострада от провеждането на дългия сезон в Лигата, тъй като отделните държави може да останат без своите най-добри играчи, ако сезонът се проточи твърде дълго.

