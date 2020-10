Колоездене Сам Бенет взе четвъртия етап от "Вуелтата" 23 октомври 2020 | 19:24 Прочетена 59 0



На 5 секунди зад него е Дан Мартин (Ирландия), а Ричард Карапас (Еквадор) е трети на 13 секунди. В класирането при катерачите първи е Карапас с 18 точки, докато при спринтьорите лидер е Роглич с 65 точки. "Вуелтата" продължава в събота с петия етап, в който ще бъдат преминати 184.4 км от Уеска до Сабиняниго. Ирландецът Сам Бенет спечели четвъртия етап от колоездачната обиколка на Испания - 191.7 километра от Гарай до Ехеа де лос Кабайерос. 30-годишният Бенет финишира за 3:53:29 часа и записа трети успех в кариерата си във "Вуелтата".Ирландецът изпревари с финален спринт Яспер Филипсен (Белгия) и Якуб Маречко (Италия), които завършиха със същото време. Словенецът Примож Роглич запази червената фланелка на лидер в генералното класиране с общо време 16:30:53 часа.На 5 секунди зад него е Дан Мартин (Ирландия), а Ричард Карапас (Еквадор) е трети на 13 секунди. В класирането при катерачите първи е Карапас с 18 точки, докато при спринтьорите лидер е Роглич с 65 точки. "Вуелтата" продължава в събота с петия етап, в който ще бъдат преминати 184.4 км от Уеска до Сабиняниго.

