Световен футбол Редица футболни величия честитиха на Пеле, той се извини на победените съперници 23 октомври 2020 | 19:24 Прочетена 95 0



копирано

От ФИФА публикуваха видео в социалните мрежи, в което множество футболни величия честитят на бразилската легенда Пеле, който днес навършва 80 години. Пожеланията си към Краля на футбола отправиха Юрген Клоп, Кафу, Жозе Моуриньо, Зинедин Зидан, Майкъл Оуен, Роналдо, Карли Лойд, Кака, Марта, Бастиан Швайнщайгер, Дидие Дрогба, Карлес Пуйол, Джани Инфантино, Икер Касийяс, Карл-Хайнц Румениге, Марио Загало, Самуел Eто’о и Гари Линекер. Краля на футбола стана на 80! ¡ !

¡ ñ !

!

!



El mundo del fútbol, unido para celebrar los de @Pele #Pele80 | #ORei80 | @CBF_Futebol pic.twitter.com/E7tUa55lwF — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) October 23, 2020 Междувременно, самият Пеле се извини на победените от него съперници по време на неговата кариера. “На 80-ия ми рожден ден благодаря на всички, които ми изпратиха съобщения или мейли. След като станах на 80 години, трябва да благодаря на Бог за даденото ми здраве. Ако съм направил нещо, което е натъжило хората… Някои победи със Сантос и бразилския национален отбор, всичките спечелени от мен трофеи… Разбира се, противниците винаги са малко натъжени… Но такъв е животът, простете ми”. "That's life...forgive me"



On his 80th birthday, Brazil legend Pele has apologised to all the teams he has beaten during his career pic.twitter.com/MWXqxkJMwt — The Sun Football (@TheSunFootball) October 23, 2020 Бразилският графити артист Едуардо “Кобра” пък почете великия нападател със свое произведение върху стена с размер 800 кв. метра в Сантос, което му е отнело 2 месеца на проучване и 45 дни на боядисване.

Brazilian graffiti artist Eduardo 'Kobra' has paid homage to Pele with a mural in the coastal city of Santos on the legendary Brazil footballer's 80th birthday. #bbcfootball pic.twitter.com/KHTiepXgru — BBC Sport (@BBCSport) October 23, 2020 Клоп му изпя песничка и добави: “Знаеш, че рожденият ми ден през 2006 г. е един от най-големите дни в живота ми. Тогава ти ми даде твоята фланелка с номер 10, подписана от теб. Вечно ще я пазя.” “Великата икона на моята младост навърши 80 години. Трябва да те прегърна и да ти пожелая още много години на щастие и живот”, заяви Моуриньо. “Първото ми видео, което съм гледал, беше за теб как играеш на световните първенства и изпращаш позитивни послания. Отново благодаря, че споделяше твоята страст”, бяха думите на Дрогба. “Поздрави от цяла Германия, защото всички ние знаем, че ти си истинският футболен бог и ни позволи да спечелим световната титла в твоята страна”, каза Швайнщайгер. “За бразилците да говорим за Пеле е като да говорим за същество, много по-висше от нас”, беше посланието на Феномена.Междувременно, самият Пеле се извини на победените от него съперници по време на неговата кариера. “На 80-ия ми рожден ден благодаря на всички, които ми изпратиха съобщения или мейли. След като станах на 80 години, трябва да благодаря на Бог за даденото ми здраве. Ако съм направил нещо, което е натъжило хората… Някои победи със Сантос и бразилския национален отбор, всичките спечелени от мен трофеи… Разбира се, противниците винаги са малко натъжени… Но такъв е животът, простете ми”.Бразилският графити артист Едуардо “Кобра” пък почете великия нападател със свое произведение върху стена с размер 800 кв. метра в Сантос, което му е отнело 2 месеца на проучване и 45 дни на боядисване.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 95

1