Формула 1 Ботас най-бърз и във втората тренировка в Португалия 23 октомври 2020 | 19:03 Прочетена 141 0



копирано

Валтери Ботас записа най-доброто време и във втората свободната тренировка преди надпреварата за Гран При на Португалия във Формула 1 този уикенд. Пилотът на Мерцедес постави 1:17.940 в средата на силно разпокъсаната 90-минутна сесия на „Портимао“. For the first 30 mins of FP2 the drivers are strapping on @pirellisport's 2021 prototype tyres >> https://t.co/7YmgUaKZtq#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/Nqlk2EYy0J — Formula 1 (@F1) October 23, 2020 В нея, първият половин час бе отделен за тестове на прототипни гуми на Пирели за 2021 година, като в него всички пилоти изпълняваха програма, изготвена от италианската компания. След края на изпитанията на продуктите на Пирели, отборите започнаха със собствените си програми, но тогава тренировката бе прекъсната на два пъти заради различни инциденти. A dramatic fire ended Pierre Gasly's FP2 in Portimao #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/RLd1jPBFkd — Formula 1 (@F1) October 23, 2020 Първо, автомобилът на Пиер Гасли се запали и това наложи 15-минутно прекъсване на сесията. След рестарта пилотите на Ред Бул и Рейсинг Пойнт Макс Верстапен и Ланс Строл се удариха на бързия първи завой, което доведе до нов продължителен период с червени знамена. Тези две прекъсвания и отнемането на първия половин час за подготовка не позволиха на отборите да направят традиционните за петък следобед състезателни симулации, което може да ги вкара сравнително слепи в неделното състезание на писта, която бива посетена за първи път от шампионата. No sooner had we started and we've stopped again!



Verstappen and Stroll tangle at Turn 1, Stroll spins into the gravel and we have another Red Flag #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/hFI0gKBcfO — Formula 1 (@F1) October 23, 2020 Втори след Ботас днес остана Верстапен, който обаче е разследван от стюардите за инцидента със Строл и може да получи наказание с преместване назад на неделната стартова решетка. Нидерландецът остана на 0.595 от финландския си съперник, докато трети изненадващо се нареди Ландо Норис с Макларън, като младият британец завърши на 0.803 от първото място. Съотборникът на Ботас и лидер в световния шампионат Люис Хамилтън остана едва осми в края на днешния ден, с изоставане от 1.368 спрямо финландския си колега. Утрешната трета свободна тренировка преди квалификацията за първата Гран При на Португалия от 1996 година насам стартира в 13:00 часа българско време, а самата сесия за място е от 16:00 часа. Пълните резултати от втората тренировка преди Гран При на Португалия може да намерите ТУК. 0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 141

1