Ясикевичус: Ел Класико без фенове губи 50% от стойността си

Старши треньорът на баскетболния отбор на Барселона Шарунас Ясикевичус даде своя коментар за предстоящото Ел Класико срещу Реал Мадрид в петия кръг на Евролигата. Двубоят е тази вечер от 22:00 часа българско време, но за жалост ще се проведе пред празните трибуни на зала “Палау Блауграна” заради мерките срещу разпространението на COVID-19.

El Clasico tonight



With both teams searching for an important win...



Who will come out on top? @FCBbasket vs @RMBaloncesto pic.twitter.com/2g1Afte2mE