Бари Хърн се похвали с отрицателна проба за COVID-19

Президентът на World Snooker Tour и Matchroom Бари Хърн се похвали в социалната мрежа “Туитър”, че най-после е дал отрицателна проба за новия коронавирус.

“След тежки няколко седмици най-накрая дадох негативен резултат на теста за коронавирус. Обратно на работа с пълна пара”, написа един от най-влиятелните хора в спорта.

After a miserable few weeks finally got a negative test result from Corona virus ! Back to work and full steam ahead !!