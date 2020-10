Бившият треньор на Бруклин е фаворит за позиция в щаба на Тайрон Лу

Бившият наставник на Бруклин Нетс Кени Аткинсън е изразил желанието си да получи позиция в треньорския щаб на Тайрон Лу в Лос Анджелис Клипърс, пише авторитетният журналист Марк Стайн. Както е известно, Лу подписа договор за следващите пет сезона с отбора на Клипърс, като за момента в щаба му ще попаднат още шампиона с Детройт от 2004-а Чонси Билъпс и бившият баскетболист Лари Дрю.

Former Nets coach Kenny Atkinson has emerged as a strong contender to join new head coach Ty Lue's staff with the Clippers, league sources say