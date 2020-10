Моторни спортове Накагами поведе след втората тренировка на "Арагон" 23 октомври 2020 | 16:33 Прочетена 38 0



копирано

Такааки Накагами (LCR Honda) поведе след втората свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Теруел в клас MotoGP. Японецът, който вчера подписа нов двугодишен договор с Honda Racing Corporation (HRC) и ще продължи да карам в тима на LCR записа резултат от 1:47.782, с което остана на 0.175 пред Маверик Винялес (Yamaha) в общото класиране след първите две 45-минутни тренировки. A dominant afternoon from @takanakagami30!



The @lcr_team rider ends the afternoon on top ahead of @mvkoficial12 and @calcrutchlow! #AlcanizGP pic.twitter.com/UxphsO6Abc — MotoGP™ (@MotoGP) October 23, 2020 Тройката в подреждането след петъчния ден от втория последователен състезателен уикенд на „Моторланд Арагон“ заема съотборник на Накагами Кал Кръчлоу, който завърши на 0.329 от японеца. Останалите места, които дават право на директно участие във втората фаза на утрешната квалификация към момента се заемат от Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT), Жоан Мир (Suzuki), Алек Маркес (Repsol Honda), Алекс Ринс (Suzuki), Икер Лекуона (Tech 3 KTM), Алейш Еспаргаро (Aprilia) и Пол Еспаргаро (KTM). От тях единствено Маркес, който бе най-бърз в първата тренировка не успя да подобри своя резултат от сутринта. Honda in charge!

Yamaha in touch!

Ducati in trouble?



Plenty of talking points as @takanakagami30 takes top spot in Teruel! #AlcanizGP pic.twitter.com/8TiKQAOm49 — MotoGP™ (@MotoGP) October 23, 2020 Финалното разпределение на позициите даващи право на участие в решителната част от сесията за място ще бъде направено в утрешната трета свободна тренировка, която стартира в 11:55 часа българско време.

Още по темата

0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 38

1