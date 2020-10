Тенис Новак Джокович разкри съжалението си за пропуснатите титли в Ню Йорк и Париж 23 октомври 2020 | 15:40 Прочетена 101 0



Новак Джокович смята, че играе най-добрия тенис в живота си, заради което съжалява, че не е успял да спечели титлите на "Ролан Гарос" и US Open. "Определено има разочарование, че не спечелих нито US Open, нито "Ролан Гарос" тази година", коментира Джокович на пресконференция, проведена в академията му в Белград. През 2020 г. водачът в световната ранглиста спечели Australian Open. "Определено очаквах повече. Поставих себе си в много нетипична ситуация и нямах късмет в Ню Йорк, когато ме дисквалифицираха. Въпреки това спечелих някои други турнири", заяви Джокович по повод дисквалификацията на US Open, когато удари един от съдиите на линия с топка. "Мисля, че в Париж се представих добре, бях на високо ниво, но загубих от по-силен играч в този ден", добави сърбинът за финала на "Ролан Гарос", загубен от Рафаел Надал. "Изгубих само един мач през този сезон и играя най-добрия тенис в живота си." Дотук Джокович има 17 титли от Големия шлем в кариерата си, докато Надал и Роджър Федерер са с по 20. Според сърбина съперничеството с тях не го поставя под допълнително напрежение. "Напрежението е част от моя живот от дълго време, но съм научил как да се справям с това. Когато говорим за елитни спортисти, това дори помага в някои случаи. Ако прекратя своята кариера в този момент, ще съм щастлив с постигнатото. Въпреки това искам да продължа да се състезавам. Всеки турнир продължава да ми носи удоволствие и мотивация."



