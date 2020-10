НБА Дени Авдия е впечатлил Голдън Стейт 23 октомври 2020 | 14:55 Прочетена 147 0



копирано

Най-големият европейски талант Дени Авдия се е харесал на ръководството на Голдън Стейт Уориърс. 19-годишният израелски национал, който декларира участие за Драфт 2020 на НБА, е провел няколко тренировки с “войните”, като е оставил отлично впечатление у старши треньора Стив Кър и щаба му с качествата си и доброто си държание, съобщават от “The Athletic”. Както е известно, Голдън Стейт разполага с втория избор в Драфта. NEW — Steve Kerr and the Warriors worked out Deni Avdija on Thursday morning, @SherwoodStrauss reports.



“Not only did Avdija perform well in the workouts, but Warriors officials were blown away after meeting with him.”https://t.co/Qoa48FX7EF — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) October 22, 2020 Авдия е юноша на израелския гранд Макаби (Тел Авив), където прекара последните три години. През миналия сезон крилото спечели наградата за “Най-полезен играч” на израелското първенство, бе избран в Идеалната петица на шампионата и помогна на тима си да завоюва трофея от местната надпревара. Средните му показатели от миналогодишната кампания са 13.5 точки, 6.1 борби и 2.6 асистенции в редовния сезон и 9.6 пункта, 7.4 овладени топки и 2.8 завършващи подавания в първенството на Израел.

Още по темата

0



копирано

ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 147

1