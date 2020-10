ММА Кантар преди UFC 254 (видео) 23 октомври 2020 | 14:34 - Обновена Прочетена 569 0



копирано

Мина кантарът преди голямата галавечер UFC 254 , която ще се проведе утре в Абу Даби на остров Яс. Безспорният шампион в лека категория Хабиб Нурмагомедов си влезе в категорията, но не изглеждаше много добре на кантара и използва кърпата.



Хабиб закова 70.30 килограма, а неговия съперник временният шампион Джъстин Гейджи беше със същото тегло - 70.30 килограма. Бойците от подглавната среща Робърт Уитакър и Джаред Каноние също си влязоха в категорията.

Weight is done Posted by Khabib "the Eagle" Nurmagomedov on Thursday, October 22, 2020

Уитакър тежеше 84.36 килограма, а Каноние закова 83.91 килограма. Майкъл Чандлър също мина през кантара и тежеше 70.30 килограма, но услугите му няма да бъдат използвани. Алекс Оливейра и Жоел Алварес се провалиха на кантара и ще се разделят с част от своите хонорари.



Ето видео, както и другите резултати:







Главна карта:

Хабиб Нурмагомедов (155/ 70.30 кг.) vs. Джъстин Гейджи (155/ 70.30 кг.)

Робърт Уитакър (186/ 84.36 кг.) vs. Джаред Кенъниър (185/ 83.91 кг.)

Александър Волков (265/ 120.20 кг.) vs. Уолт Харис (254/ 115.21 кг.)

Джейкъб Малкум (186/ 84.36 кг.) vs. Фил Хоуис (186/ 84.36 кг.)

Лорън Мърфи (126/ 57.15 кг.) vs. Лилия Шакирова (126/ 57.15 кг.)

Магомед Анкалаев (205.5/ 93.21 кг.) vs. Ион Кутебала (205.5/ 93.21 кг.) mma.bg UFC 254Хабиб НурмагомедовДжъстин Гейджи

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 569

1