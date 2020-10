Шак посъветва Клипърс да разкарат Пол Джордж

Легендарният бивш център Шакийл О’Нийл даде съвет на ръководството на ЛА Клипърс за това какво да направи по време на трансферния прозорец, който през тази нетрадиционна година ще отвори през зимата. Шак заяви, че отборът трябва да се раздели с една от двете си големи звезди - Пол Джордж, заради разочароващото му представяне през миналия сезон.

Shaq says the Clippers need to trade Paul George



"You gotta use [George] to get 2 good solid players because I need Kawhi to be the man. . . When Kawhi was with Toronto he knew he was the man, everybody knew he was the man. Now you got one guy that thinks he's the man." pic.twitter.com/z4Yj7ZNgy7