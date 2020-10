Григор на полуфинал в Антверп

Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава към полуфиналите на турнира от категория ATP 250 в Антверп без игра! Съперникът му на 1/4-финалите Милош Раонич, с когото първата ни ракета трябваше да играе днес, се е оттеглил от надпреварата поради травма в областта на корема, обявиха от турнира. При така стеклите се обстоятелства на 1/2-финалите Димитров ще се изправи срещу победителя от двубоя между поставения под №8 в схемата Алекс Де Минор и американеца Маркос Жирон, който елиминира лидера в схемата Давид Гофен вчера. През кариерата си Димитров има един мач и една победа срещу Де Минор, който е 29-и в ранглистата на АТР. Българинът все още не е срещал 94-ия в света Жирон.





Milos Raonic has withdrawn form the Singles today with an Abdominal Strain. pic.twitter.com/CSH6Kut9jW