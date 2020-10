Алекс Маркес спечели първата тренировка за ГП на Теруел

Алекс Маркес (Repsol Honda) постави най-добрия резултат в първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Теруел в клас MotoGP. Испанецът записа време от 1:48.184 в първите 45 подготвителни минути от втория пореден състезателен уикенд на „Моторланд Арагон“, като по този начин остана на 0.438 пред своя бъдещ съотборник Такааки Накагами (LCR Honda). Тройката бе запълнена от лидера в световния шампионат Жоан Мир (Suzuki), който завърши на 0.809 от времето на Маркес.

Самият Маркес завърши сесията в чакъла на последния завой, което не позволи и на неговите съперници да подобрят своите резултати в заключителните моменти на тренировката. Падането на испанеца дойде след като той загуби сцепление в своята предна гума в издължените финални две криви. Маркес бе невредим след инцидента и нямам опасност той да пропусне втората тренировка по-късно днес.

Not how @alexmarquez73 wanted to end his session!



The Spaniard crashes at the final corner, but avoids injury! #AlcanizGP pic.twitter.com/bYyB0vB8pR — MotoGP™ (@MotoGP) October 23, 2020

Останалите места в челната десетка, която ще позволи на пилотите на участват директно във втората фаза на утрешната квалификация, след първата тренировка се заемат от Щефан Брадъл (Repsol Honda), Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), Маверик Винялес (Yamaha), Джак Милър (Pramac Ducati), Алейш Еспаргаро (Aprilia), Пол Еспаргаро (KTM) и Кал Кръчлоу (LCR Honda).

Problems for @calcrutchlow!



An issue has brought an early end to his session! #AlcanizGP pic.twitter.com/t4Coo5oSvy — MotoGP™ (@MotoGP) October 23, 2020

Победителят от надпреварата за Гран При на Арагон миналата седмица Алекс Ринс (Suzuki) завърши сесията на 12-та позиция с изоставане от 1.188 спрямо Маркес, докато най-близкият преследвач на неговия съотборник в генералното класиране Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) остана едва 17-ти на 1.437 от времето на първия. Французинът обаче се фокусира изцяло върху дълги серии от обиколки след проблемите, които той изпита в състезанието миналата неделя и използва само един комплект гуми в хода на цялата първа тренировка.

Втората тренировка преди надпреварата за Гран При на Теруел започва в 15:30 часа българско време.