Дан Мартин спечели третия етап от Обиколката на Испания

Ирландецът Дан Мартин от отбора на "Израел Старт-ъп Нейшън" спечели третия етап от Обиколката на Испания. Мартин бе най-бърз във финалния спринт на 166,1-километровия етап от Лодоса до Ла Лагуна Негра - Винуеса, като изпревари словенеца Примож Роглич и еквадореца Ричард Карапас.

Etapa 3 - Stage 3 | #LaVuelta20



Vive el último kilómetro de la victoria de @DanMartin86 gracias a @CarrefourES

Live the last km. of Dan Martin's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/W9CCr3rBNG