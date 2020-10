Вилко Келдерман е новият водач в "Джиро"-то, Джей Хиндли триумфира в един от най-тежките етапи

Холандецът Вилко Келдерман е новият лидер в Обиколката на Италия. Колоездачът на "Сънуеб" завърши пети в бруталния 207-километров етап от Пинцоло до Лаги ди Канчано и взе "розовата фланелка" от португалеца Жоао Алмейда, който водеше почти от самото начало на "Джирото".

Победител в 18-ия етап на Обиколката стана австралиецът Джей Хиндли от тима на "Сънуеб". Хиндли изпревари с броени сантиметри британеца Тао Харт, като двамата пресякоха финалната линия за 6 часа, 3 минути и 3 секунди. Трети на 46 секунди остана испанецът Пейо Билбао, а четвърти на 1:25 минути дойде датчанинът Якуб Фулсанг. Петото място остана за Келдерман на 2:18 минути зад съотборника си Хиндли, а шести на 4:04 минути е австриецът Патрик Конрад.

The Last Km of a Stage that will go down in history.



L'ultimo km di una tappa che rimarrà nella storia.