Италия Гатузо посъветва играчите си да не ходят по заведения 22 октомври 2020 | 18:46



Днес Наполи приема АЗ Алкмаар в мач от груповата фаза на Лига Европа. Нидерландците пристигнаха в Италия, след като обявиха 13 случая на заразени в клуба.



Gattuso: “I'm especially pleased for Osimhen, he hadn't scored yet and deserved a goal for all the hard work he's been putting in. He’s a player I really wanted, and I'm grateful to the president for bringing him. It wasn't easy but we've got ourselves a fabulous player”. pic.twitter.com/cDG2JwlRbp — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) October 17, 2020

Старши треньорът на Наполи Дженаро Гатузо е посъветвал играчите си да ходят по заведения и да не се доближават много до фенове, когато са на публични пространства. Наставникът се притеснява да не загуби футболисти, които да се заразят от коронавирус.Днес Наполи приема АЗ Алкмаар в мач от груповата фаза на Лига Европа. Нидерландците пристигнаха в Италия, след като обявиха 13 случая на заразени в клуба.

