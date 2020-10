Баскетбол Слукас проговори за завръщането си в Олимпиакос 22 октомври 2020 | 17:59 Прочетена 137 0



Плеймейкърът на Олимпиакос Костас Слукас даде интервю за авторитетния баскетболен сайт Eurohoops, в което говори за завръщането си в Пирея. Гардът подписа договор за два сезона с “червено-белите” през лятото, оформяйки своето завръщане в клуба след пет години на турска територия с екипа на Фенербахче. “Винаги съм напълно наясно със ситуацията, преди да взема каквото и да е решение в живота си. Олимпиакос беше най-добрият избор за кариерата ми. Това означава, че целите ми вървят ръка за ръка с тези на отбора, въпреки че в момента тимът ни не е претендент за титлата в Евролигата или дори за Финалната четворка. Голямата цел на Олимпиакос е да достигне до плейофите”, сподели съотборникът на Александър Везенков. Off to Munich. For more pics here... https://t.co/K5CI7o0gxR #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/PVhM8Y4KXe — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) October 22, 2020 До момента Слукас е изиграл четири мача с Олимпиакос в Евролигата, в които записва средно по 8.8 точки и 6.0 асистенции за 25 минути игрово време. Отборът му пък се движи чудесно и за момента заема третата позиция с три успеха и само едно поражение. We Are Olympiacos - behind the scenes: The Fantastic Four! What do you think? Who wore it best? #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/ZjoPGAnV74 pic.twitter.com/LNhPLUgCgo — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) October 20, 2020 “Един отбор се изгражда чрез всекидневни тренировки. Аз вярвам в моя отбор така, както треньорът и съотборниците ми също вярват. Просто трябва да положим много усилия, защото, нека бъдем честни, ние сме аутсайдери. Все пак съм убеден, че можем да извлечем нещо добро от всичко това. За нас е голям минус, че не можем да се състезаваме в родното си първенство, тъй като това би ни дало повече мачове и повече мотивация. Въпреки това вярвам, че отборът ни може да постигне много с правилното ръководство и спокойствие”, добави 30-годишният гард. “Мотивацията е най-голямата причина да премина в Олимпиакос. Искам да постигна нещо с отбора, в който прекарах няколко години в миналото. Страхотната публика тук също е една от причините. Всичко това се натрупа и ме накара да се завърна, за да успея”, сподели още Слукас.

