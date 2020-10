Тайсън Фюри разкри, че скоро ще обяви съперника си за декември

Шампионът в тежка категория на Световния боксов съвет Тайсън Фюри разкри в социалните мрежи, че няма търпение за предстоящата си на 5 декември битка и скоро можем да очакваме “големи новини”. Това най-вероятно означава, че след няколко дни ще бъде ясен съперникът на непобедения британец.

Мениджърът Боб Аръм вчера в авторитетната специализирана медия BoxingScene обяви, че възможните варианти за противник на Фюри са Карлос Такам и Аджит Кабайел.

Working hard daily can’t wait for December to fight.



Big news coming soon.https://t.co/19ZsPiqCsH pic.twitter.com/26LUujdBmx