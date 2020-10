Андре Дръмънд: Високите играчи се завръщат, вижте Йокич, Ембийд, Порзингис и Нуркич

Центърът на Кливланд Кавалиърс Андре Дръмънд се противопостави на мнението, че високите баскетболисти вече не са сред големите фактори в променящия се стил на игра в НБА. 208-сантиметровият гигант смята, че все още има играчи на позиции 4 и 5, които могат да се справят на достатъчно добро ниво и посочи някои от тях.

“Това го чувам през цялата си кариера. За себе си мога да кажа, че все още намирам начини как да се справям на обичайното ниво. Не мисля, че позициите в подкошието умират, това просто не е истина. Това е мнение на хора, които не разбират баскетбола и не обръщат внимание на случващото се. Високите играчи се завръщат и доказателство за това са Йокич, Ембийд, аз, Порзингис, Нуркич и останалите баскетболисти, които разполагат с уменията да играят в подкошието. Единствено има промяна в стила, защото сега се налага високите играчи да правят по малко от всичко на паркета”, сподели Дръмънд в интервю за Cleveland.com.

