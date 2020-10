Англия Анчелоти: Пикфорд съжалява за контузията на Ван Дайк 22 октомври 2020 | 16:46 Прочетена 318 0



Според Анчелоти влизането на Пикфорд да бъде определяно като умишелно е прекалено. "Всеки се надява той да се възстанови скоро. Излизането на Пикфорд бе неразчетено, но Висшата лига е толкова бърза, така че не е трудно да си на мястото малко по-късно, отколкото искаш. Джордан закъсня, но намерението му бе да достигне топката, а не да нарани Ван Дайк. Да се говори, че това е преднамерено, според мен това е прекалено", коментира италианецът.



"Джордан е наистина тъжен, много разочарован. Беше силен контакт, неразчетен, но понякога във футбола такива неща се случват", допълни той.



Pickford meant no harm and 'really sad' at Van Dijk injury, insists Ancelotti https://t.co/GAnQpLj939 — The Guardian (@guardian) October 22, 2020

