Кариана (Ерден)

Кариана (Ерден) 2:2 Добруджа

последен:
17.10.2020

Литекс - Кариана (Ерден)

следващ:
24.10.2020

създаване: 2012г.
стадион: "Кариана"
президент: Милан Йосифов
треньор: Веселин Великов
web:  

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Втора лига

Всички съдийски назначения за 11-ия кръг на Втора лига

22 октомври 2020 | 16:35 - Обновена
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Станаха ясни всички съдии, които ще ръководят мачовете от предстоящия 11-и кръг от Втора лига. Лидерът в групата Кариана (Ерден) гостува на Литекс, а рефер на срещата ще бъде Стефан Павлов. Васимир Ел-Хатиб пък ще ръководи вторият в класирането Локомотив (София), който приема Струмска слава.

Ето и всички съдийски назначения:

23 Окт 2020 г. Петък 20:00 ч.
Локомотив (Горна Оряховица) - Хебър
ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                   
СН:    Илко Мирославов Топалов    
 
25 Окт 2020 г. Неделя 14:30 ч.
Спортист (Своге) -  Янтра (Габрово)
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Николай Георгиев Попниколов    АС2:    Петър Милчев Рангелов
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                   
СН:    Валери Николов Цветков    
 
25 Окт 2020 г. Неделя 14:30 ч.
Локомотив (София) - Струмска слава
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ:    Васил Петров Минев                   
СН:    Йордан Веселинов Гулев    
 
25 Окт 2020 г. Неделя 14:30 ч.
Добруджа - Пирин (Благоевград)
ГС:    Димитър Иванов Желязков    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев                   
СН:    Любомир Йорданов Войков    
 
25 Окт 2020 г. Неделя 16:00 ч.
Созопол - Септември (София)
ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Станислав Руменов Груев
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов                   
СН:    Борис Димитров Борисов    
 
26 Окт 2020 г. Понеделник 14:30 ч.
Лудогорец II - Септември (Симитли)
ГС:    Николай Валентинов Малджански    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Николай Иванов Михайлов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов                   
СН:    Стоян Иванов Вътев    
 
27 Окт 2020 г. Вторник 17:30 ч.
Литекс - Кариана (Ерден)
ГС:    Стефан Демирев Павлов    АС1:    Стефан Делчев Делчев    АС2:    Петър Веселинов Балтов
4-ТИ:    Никола Павлов Петров                   
СН:    Йордан Иларионов Дурчев   

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                  В Молдова също погнаха Васил Божков 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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