Всички съдийски назначения за 11-ия кръг на Втора лига

|
|
Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент
|
На живо
|
|
Втора лига
Станаха ясни всички съдии, които ще ръководят мачовете от предстоящия 11-и кръг от Втора лига. Лидерът в групата Кариана (Ерден) гостува на Литекс, а рефер на срещата ще бъде Стефан Павлов. Васимир Ел-Хатиб пък ще ръководи вторият в класирането Локомотив (София), който приема Струмска слава.
Ето и всички съдийски назначения:
23 Окт 2020 г. Петък 20:00 ч.
Локомотив (Горна Оряховица) - Хебър
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Илко Мирославов Топалов
25 Окт 2020 г. Неделя 14:30 ч.
Спортист (Своге) - Янтра (Габрово)
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Петър Милчев Рангелов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Валери Николов Цветков
25 Окт 2020 г. Неделя 14:30 ч.
Локомотив (София) - Струмска слава
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Васил Петров Минев
СН: Йордан Веселинов Гулев
25 Окт 2020 г. Неделя 14:30 ч.
Добруджа - Пирин (Благоевград)
ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев
СН: Любомир Йорданов Войков
25 Окт 2020 г. Неделя 16:00 ч.
Созопол - Септември (София)
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Станислав Руменов Груев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Борис Димитров Борисов
26 Окт 2020 г. Понеделник 14:30 ч.
Лудогорец II - Септември (Симитли)
ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
СН: Стоян Иванов Вътев
27 Окт 2020 г. Вторник 17:30 ч.
Литекс - Кариана (Ерден)
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Петър Веселинов Балтов
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Йордан Иларионов Дурчев
Още по темата
Коментирай
|
›› Втора лига
›› Live Scores
Календар
календар затвори
Няма мачове днес.
›› БГ Футбол
На живо: 1/16-финалите за Купата, Черноморец (Бч) и Ботев (Вр) продължават напред, Етър и Созопол играят продължения
›› Novini.bg
Цветанов: Борисов, Дончев и Петкова трябва да понесат пълна отговорност заради санкциите на САЩ за "Турски поток"
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
Няма коментари.