Халеп би играла в Australian Open 2021, но при едно условие

Двукратната шампионка от Големия шлем Симона Халеп заяви, че е готова да участва на предстоящия Australian Open, но само ако организацията на турнира е на нивото, на което бе тази на Ролан Гарос. Турнирът в Париж се проведе при строги правила за здравна безопасност, като на кортовете бе допускан ограничен брой зрители. Именно заради притесненията си, свързани с глобалната пандемия от Covid-19, Халеп отказа да пътува до Ню Йорк за тазгодишния US Open. When the season is over, the work goes on



Have a great week everyone pic.twitter.com/CogiD1a22S — Simona Halep (@Simona_Halep) October 19, 2020 „Мисля, че карантината в Австралия ще бъде 14 дни и ще бъдем в „балон“. Проблемът не е в това, че ще трябва да стоиш в една стая две седмици, а че след това ще имаш нужда от период за тренировки, тъй като не можеш да преминеш директно от карантина към мачове. Но ако условията и организацията в Мелбърн са същите, каквито бяха и в Париж, тогава не бих имала нищо против да отида там и да играя“ заяви Халеп през Newschain.uk. На тазгодишния Australian Open Халеп достигна до полуфинал, където загуби с 6-7, 5-7 от Гарбине Мугуруса. Най-доброто класиране на румънката в Мелбърн е финал през 2018 г., на който тя претърпя поражение от Каролин Вожняки (6-7, 6-3, 4-6). TennisKafe.com

