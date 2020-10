Накагами остава в LCR Honda с многогодишен договор

Японският пилот Такааки Накагами ще продължи да се състезава за отбора на LCR Honda в клас MotoGP, след като подписа нов, многогодишен договор с Honda Racing Corporation (HRC), които ще го пласират в своя сателитен отбор.

Японецът направи своя дебют в кралския клас през 2018 година именно с екипа на LCR. И в трите си кампании в MotoGP, Накагами пилотира едногодишен модел на Honda, като в прес-съобщението на HRC не се споменава дали тази практика ще продължи.

