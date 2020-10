Инфантино наруши мълчанието: Станах президент на организация, отровена от корупция

Президентът на ФИФА Джани Инфантино наруши мълчанието си и говори публично за пръв път от месеци насам в интервю за швейцарското издание Blick. Срещу него има образувано наказателно производство по обвинение за склоняване към злоупотреба с власт след разговор с федералния прокурор на Швейцария Майкъл Лаубер.



„В Швейцария имаше около 20 производства срещу служители на ФИФА и още толкова в САЩ. Оставаше секунда и американските власти щяха да обявят ФИФА като престъпна организация. В тази ситуация станах президент на ФИФА. Станах президент на организация, отровена от корупция“, сподели той в интервюто.

