Теофимо Лопес и Василий Ломаченко счупиха рекорд по гледаемост

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко са били гледани от почти 3 милиона зрители по едно и също време. Това е най-гледаната битка за 2020 година, отчитат статистиците.

Ломаченко загуби сензационно от Лопес (видео + галерия)

От Top Rank Boxing разкриват и друго завидно постижение.

Според агенцията това е най-стриймваният сблъсък в историята на бокса.

23-годишен американец Теофимо Лопес записа най-голямата победа в кариерата си на 18 октомври. Латиносът детронира именития си съперник, който беше считан за мнозина за най-добрият боксьор от всички категории (pound for pound).

Лопес със сигурност ще вдигне сериозно акциите си, особено след подобен телевизионен интерес.

Очаква се да премине в супер лека категория, където парите са повече, а и конкуренцията е по-сериозна. Не се знае дали изобщо ще бъде организиран реванш.

3 Million Viewers! Couldn’t be done without these amazing people. Great work @espn , this is just the beginning! #LightWork pic.twitter.com/oKkqeCIX3m