ММА Хабиб и Гейджи лице в лице преди битката (видео) 22 октомври 2020 | 08:59 - Обновена Прочетена 542 0



копирано



FOR THE UNDISPUTED TITLE.



@TeamKhabib vs @Justin_Gaethje



[ #UFC254 - LIVE on #ESPNPlus PPV: https://t.co/sO1r9pAolh ] pic.twitter.com/62R0VjZQIE — UFC (@ufc) October 21, 2020

На пресконферецията двамата отговаряха на въпроси, които медиите им задаваха. Хабиб е категоричен, че ще успее да измори Гейджи и да го накара да се предаде. Джъстин от своя страна вярва, че неговата борба ще му помогне и той ще нанесе първа загуба на непобедения дагестанец.



След отговорите които двамата дадоха, Дейна Уайт ги изправи лице в лице. Гейджи отказа да позира със своя временен пояс и сподели, че ще се окичи с безспорния. Хабиб показа уважение към Гейджи и му стисна ръката. Ето ги двамата лице в лице преди боя този уикенд:

mma.bg Шампионите в лека категория Хабиб Нурмагомедов и Джъстин Гейджи застанаха лице в лице за първи път преди битката им. Това се случи на пресконфереция, която организацията дадe преди няколко часа. Този уикенд двамата бойци ще обединяват титлите в дивизията. Те ще се сблъскат в главната битка на UFC 254, което ще се проведе на остров Яс в Абу Даби.На пресконферецията двамата отговаряха на въпроси, които медиите им задаваха. Хабиб е категоричен, че ще успее да измори Гейджи и да го накара да се предаде. Джъстин от своя страна вярва, че неговата борба ще му помогне и той ще нанесе първа загуба на непобедения дагестанец.След отговорите които двамата дадоха, Дейна Уайт ги изправи лице в лице. Гейджи отказа да позира със своя временен пояс и сподели, че ще се окичи с безспорния. Хабиб показа уважение към Гейджи и му стисна ръката. Ето ги двамата лице в лице преди боя този уикенд:

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 542

1