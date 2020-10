Камата пожела успех на "червените" (видео)

View this post on Instagram

Успех на ЦСКА от Tudn . А на феновете много радост и да подкрепят както винаги отбора. Suerte para Cska desde Tudn. Para afición mucha alegría i como siempre apoyar equipo

A post shared by HRISTO STOITCHKOV (@hristo8oficial) on Oct 21, 2020 at 12:59pm PDT