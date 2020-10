Световен футбол Нова идея: допълнителни смени във футбола при контузии на главата 21 октомври 2020 | 21:47 - Обновена Прочетена 82 0



IFAB заяви, че двата му официални панела (по футбол и технически въпроси) ще разгледат новото предложението на 23 ноември.Решенията могат да бъдат взети на срещата на IFAB през декември, която ще включва служители от ФИФА и четири британски футболни федерации. Във футболните мачове през следващата година ще бъде изпробвано ново правило, което позволява допълнителни смени на футболисти със съмнения за травма на главата. Група експерти препоръча "във всяко състезание, което проявява интерес", да бъде разрешено да започнат тестове през януари", заявиха от Борда на футболните правила (IFAB)."Групата се съгласи, че прилагането на философията "ако има съмнения за контузия на главата да се извърши смяна" ще бъде най-доброто решение в защита на здравето на футболистите", се казва още в изявлението.Дискусията се обединява върху "допълнителна постоянна смяна", а не върху временна смяна за няколко минути, докато се преценява състоянието на контузения играч.Правилата на футбола позволяват на отборите да правят три смени за 90 минути. Повечето състезания по света приеха предложението на IFAB за пет смени за да се облекчат играчите по време на претоварената програма, причинени от пандемията от коронавирус.IFAB заяви, че двата му официални панела (по футбол и технически въпроси) ще разгледат новото предложението на 23 ноември.Решенията могат да бъдат взети на срещата на IFAB през декември, която ще включва служители от ФИФА и четири британски футболни федерации.

