Марк Солер спечели втория етап от Обиколката на Испания

Представителят на домакините Марк Солер от отбора на "Мовистар" спечели втория етап от Обиколката на Испания - 151,6 километра от Памплона до Лекунбери. Солер изкова първия си успех в голяма обиколка на последното изкачване и не позволи на останалите състезатели в челото да го догонят.

Испанецът пресече финалната линия с време от 3 часа, 47 минути и 4 секунди. Втори на 19 секунди зад него завърши победителят от вторник Примож Роглич от Словения, а трети с равно време остана ирландецът Дан Мартин. Също с изоставане от 19 секунди завършиха и останалите в топ 10 на днешния етап, като сред тях бяха Ричард Карапас (Колумбия), Алехандро Валверде (Испания) и Енрик Мас (Испания).

Etapa 2 - Stage 2 | #LaVuelta20



Revive el último kilómetro de la victoria de @solermarc93 gracias a @CarrefourES

Live the last km of Marc Soler's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/gaMCSHBJfn