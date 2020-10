Колоездене Бен О'Конър спечели 17-ия етап от Обиколката на Италия 21 октомври 2020 | 18:34 Прочетена 66 0



Австралиецът Бен О'Конър спечели 17-ия етап от Обиколката на Италия, в който бяха изминати 203 километра от Басано дел Грапа до Мадонна ди Кампильо. Състезателят на "НТТ Про Сайклинг", който във вторник завърши втори в 16-ия етап, показа, че се намира в много добра форма и измъкна категоричен успех в един от най-тежките етапи в тазгодишното издание на "Джиро"-то, в който бяха преодолени три височини от първа категория и една от трета. 203 km and elevation gain of 5000 meters.

Watch now the Highlights of Stage 17 of #Giro d’Italia 2020!



203 km e 5000 metri di dislivello.

Gli highlights della Tappa 17 del #Giro d'Italia 2020!@IntimissimiUomo pic.twitter.com/6bcSNgbM2U — Giro d'Italia (@giroditalia) October 21, 2020 О'Конър пресече финалната линия с време от 5 часа, 50 минути 59 секунди, като остави втория Херман Пернщайнер (Австрия) на 31 секунди. Третото място с пасив от 1:10 минути зае белгиецът Томас де Хенд, който в последните 150 метра атакува решително руснака Илнур Закарин. @ben_oconnor95 - @NTTProCycling



"Yesterday it was so close and to pull of today in the mountains I dreamed of, it means a lot."



"Ieri ci sono andato vicino e l'ho portata a casa oggi nelle montage che ho sempre sognato. Significa molto."



Powered by @continentaltire #Giro pic.twitter.com/pbeUb2HAX9 — Giro d'Italia (@giroditalia) October 21, 2020 Въпреки големите очаквания към етапа, че той ще предложи размествания на върха в генералното класиране, такива не настъпиха и всички претенденти за "розовата фланелка" пристигнаха заедно на 5:11 минути зад О'Конър. По този начин начело в подреждането остава португалецът Жоао Алмейда от "Декьонинк-Куик Степ" с аванс от 17 секунди пред втория Вилко Келдерман и 2:58 минути пред третия Джей Хиндли от Австралия. Промяна обаче настъпи в класирането за "синята фланелка" за най-добър катерач, която ще бъде облечена от Рубен Герейро. Португалецът събра 198 точки след днешния етап и има аванс от 50 пред втория Джовани Висконти от Италия. Първи при спринтьорите с "цикламената фланелка" остава французинът Арно Демар. В четвъртък предстои 18-ият етап - 207 километра от Пицоло до Лаги ди Канчано, в който ще бъдат преминати общо четири височини, като най-тежката от тях е и гвоздеят в тазгодишната Обиколката на Италия - Стелвио.

