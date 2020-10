ММА Турнир по граплинг Sumibssion Only тази събота в София 21 октомври 2020 | 18:10 - Обновена Прочетена 63 0



Тази събота в столичната зала FAST ще се проведе граплинг състезанието Submission Only, което ще е по правилника на EBI - SUBMISSION ONLY.



Участниците ще се борят до победа със събмишън, което ще прави срещите атрактивни както за състезателите, така и за зрителите.



Предвид епидемиологичната обстановка, в залата няма да бъде допускана публика, а за участниците са предвидени всички хигиенни мерки за тяхната безопасност.

