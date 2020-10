Формула Е промени календара си за 2021 година

Организаторите на изцяло електрическия автомобилен шампионат Формула Е обявиха промени в своя календар за 2021 година.

Заради глобалната коронавирус пандемия надпреварите в Мексико Сити (Мексико) и Саня (Китай) са отложени за неопределено време, а сезонът ще започне както бе предвидено в Сантяго (Чили) в средата на януари. В Чили обаче ще се проведат цели две надпревари в уикенда на 16 и 17 януари, вместо оригинално предвидената само една.

Our first two double-headers for season 7 will be taking place in Santiago and then Diriyah! The next set of races will be confirmed in early 2021. Who’s excited? #PositivelyCharged #ABBFormulaE pic.twitter.com/Zgb3k1weXe