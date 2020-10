Тенис Страхотна битка между Де Минор и Гаске в Антверп, Григор излиза на корта днес 21 октомври 2020 | 12:21 - Обновена Прочетена 143 0



Ключовият момент в мача бе при 5:5 точки в тайбрека, когато 34-годишният Гаске направи двойна грешка и даде шанс на Минор. Младият тенисист се хвана за сламката и след две поредни точки на неговата сметка изравни резултата. В решителния трети сет австралиецът загуби само пет сервис точки и така се класира за следващата фаза на турнира с награден фонд 472 590 евро.



Де Минор заправи три пробива в мача, а допусна четири. На 1/8-финалите негов съперник ще бъде испанският ветеран и левичар Фелисиано Лопес, който отстрани американеца Томи Пол с 6:3, 6:2 в понеделник.



"Аз започнах много добре. Играех наистина добре, но знаех, че Де Минор е боец. Той заслужаваше да спечели", коментира след загубата Ришар Гаске.



Напред продължават и британците Даниел Еванс и Камерън Нори, които също имаха тежки мачове. Еванс заби 9 аса за победа над италианския квалификант Салваторе Карузо с 6:2, 3:6, 6:3 след 1:55 часа игра, а Нори навакса изоставане от 0:3 във втория сет срешу финландския квалификант Емил Русувуори и го елиминира с 6:3, 7:6(4).



Голяма изненада поднесе участващият с “уайлд кард” белгиец Зизу Бергс. Намиращият се на 528-о място в световната ранглиста победи №45 Алберт Рамос от Испания със 7:5, 7:5. На осминафиналите 21-годишния Бергс се изправя срещу третия поставен Карен Хачанов.

Home comforts in Antwerp



World #528 @ZizouBergs claimed his maiden Tour-level win at the first attempt by beating Ramos-Vinolas at @EuroTennisOpen on Tuesday! pic.twitter.com/JqkVO3Gtlo — Tennis TV (@TennisTV) October 21, 2020 Тази вечер, след 19:30 часа Григор Димитров излиза на корта срещу Пабло Андухар от Испания. 20-ият в световната ранглиста българин е поставен под номер 4 и затова почиваше в първия кръг.

Star Wednesday

It's one top match after the other today!

There are still tickets available https://t.co/qoCL8mb9as

In action pic.twitter.com/BC4fxrC8qL — European Open (@EuroTennisOpen) October 21, 2020 34-годишният испанец отстрани в първия кръг вчера Федерико Кория (Аржентина)с 6:2, 6:3. Андалухар е 55-и в света, като Григор води с 3:1 победи в мачовете помежду им. За последно обаче двамата играха през есента на 2014 година в Пекин, където Димитров спечели с 6:4, 6:4.

