Пол Макартни: Имам разрешение от Папата да подкрепям Ливърпул и Евертън

Музикалната легенда Пол Макартни сподели, че подкрепя и двата отбора от родния му град Ливърпул . Успешната му кариера продължава дълго след разпадането на "Бийтълс", но той често се връща в града, въпреки че не живее там."Преди години реших, че ще подкрепям и Ливърпул, както и Евертън , въпреки че Евертън е семейният отбор. Двама от внуците ми са фенове на Ливърпул, така че се радваме, че те станаха шампиони. Когато хората ме питат как може да подкрепям и двата отбор, казвам, че обичам и двата и за това имам специално разрешение от Папата", казва Макартни пред британското издание на "GQ".През годините песните на "Бийтълс" често звучат на стадионите, особено на " Анфийлд ". Макартни разказва, че някои от изпълненията го трогват: "Има едно старо видео от 60-те години, в което фенове на Ливърпул пеят "She Loves You" и целият "Коп" пее: "Ооооооо". Всички деца, всички там, много е вълнуващо. Камерата минава през публиката и тама са тези млади фенове на "Бийтълс" с прическите. Всички те пеят "She Loves You", знаят всички думи. Това видео винаги е било нещо специално за мен.Знам, че на много места публиката пее "Hey Jude", а когато съм на турне, особено в Южна Америка, където публиката е като футболна, често чувам "Оле, оле, оле, оле!". Бързо разбираме в каква тоналност са те и се включваме."