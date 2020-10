Примож Роглич спечели първия етап на 75-ата Обиколка на Испания

Словенецът Примож Роглич от тима на "Йъмбо-Висма" спечели първия етап от 75-ата Обиколка на Испания. 30-годишният Роглич, който през 2019 година триумфира във "Вуелтата", използва по чудесен начин помощта на съотборника си Сеп Къс и се запази най-свеж за финалния спринт на изкачване по 173-километровия етап от Ирун до Арате.

