Ян Тратник спечели 16-ия етап от Обиколката на Италия

Словенецът Ян Тратник от отбора на "Бахрейн-Макларън" победи в 16-ия етап на Обиколката на Италия - 229 километра от Удине до Сан Даниеле дел Фриули. Тратник дълго време бе самотник в челото на колоната на втория най-дълъг етап в тазгодишното издание на "Джиро"-то, но на последната височина бе застигнат от австралиеца Бен О'Конър.

По всичко изглеждаше, че състезателят на "НТТ Про Сайклинг" ще спечели, но на последната скачалка преди финала 30-годишният Тратник атакува решително и така отказа О'Конър. Тратник, за когото това е девета етапна победа в професионалната кариера и първа в голяма обиколка, пресече финалната линия с време от 6 часа, 4 минути и 36 секунди. О'Конър остана втори на 7 секунди изоставане, а трети на 1:14 минути пристигна италианецът Енрико Баталин.

The emotional Stage 16 Last Km of #Giro d’Italia 2020!



L'ultimo emozionante Km della tappa 16 del #Giro d'Italia 2020! pic.twitter.com/sSFmU2Z3Rj