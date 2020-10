Италия Милан представи последните си попълнения 20 октомври 2020 | 17:49 - Обновена Прочетена 336 0



“Беше чудесно да играя срещу тима, беше страхотно преживяване за мен на такъв стадион и срещу отбор като Милан. Беше правилно решение да се върна тук. В отбора има толкова много страхотни играчи и определено трябва да бъда на върха на възможносттите си всеки ден, ако искам да се подобря като играч. Това е една от причините да дойда тук. Мисля, че Норвегия разполага с доста млади футболисти и всички те искат да дебютират на голямата сцена, някои дори го правят. Hauge:"I can play in different positions, as a left winger, in combination with the attacker, as a playmaker. I am a player who wants the ball, to be dangerous and who wants to have fun with the support of the fans." — AC Milan Reports (@ACMReports) October 20, 2020 За мен е добър период да бъда норвежки играч. Научих много от моите връстници и от тези, които са няколко години по-големи от мен. Мога да играя на различни позиции - като ляво крило, в комбинация с нападателя и като плеймейкър. Аз съм футболист, който иска топката, за да бъде опасен, и който желае да се забавлява с подкрепата на феновете. Да, скаутите на Милан ме бяха набелязали. След квалификациите в Лига Европа те ме потърсиха. Знаят на какво съм способен. Конкуренцията не ме плаши, тя е позитивна, защото трябва да се подобрявам всеки ден и на всяка тренировка. Това ме мотивира и ме поддържа жив”, заяви Хауге. Hauge:" It was a great feeling to sign the contract with Milan. Haaland is a friend and we talked to each other. He told me to have fun and to also work hard." — AC Milan Reports (@ACMReports) October 20, 2020 “Когато играеш за голям клуб, ти придобиваш много опит. Надявам се да донеса тук всичко, което съм научил. Милан и Юнайтед са два велики клуба. Когато даден човек знае, че нещо не е наред, той трябва да работи, за да го подобри. Знам, че трябва да се подобря в защита, както и в атака. Тук е подходящото място да го сторя. Тук манталитетът е подходящ, просто трябва да продължа да работя, за да се развивам. Надявам се да стана завършен играч в Милан. -Would you like to stay at Milan for a long time?

Dalot:"When I signed for Milan, I had great motivations. I only think of Milan now, my head is 100% in Milan and I hope to do great things, achieving all our goals." — AC Milan Reports (@ACMReports) October 20, 2020 Останах безмълвен, когато отидох на стадиона за дербито. Видях толкова много фенове да ни подкрепят. Чухме възгласите при головете и ни изчакаха дори след края на мача. Надявам се скоро да видя “Сан Сиро” отново изпълнен с фенове. Когато подписах с Милан, имах голяма мотивация. Сега мисля само за Милан. Мислите ми са тук на 100% и се надявам да направя големи неща, постигайки всички наши цели. Веднага щом разбрах, че Милан ме иска, бях много щастлив. Доволен съм, че избрах този клуб”, добави Далот. Dalot on the derby:" While going to the stadium I was speechless, I saw many fans supporting us. We heard the roars after the goals and the crowd waited for us even after the match. I hope to see San Siro full of fans soon." — AC Milan Reports (@ACMReports) October 20, 2020 От Милан официално представиха пред медиите последните си попълнения от летния трансферен прозорец - закупеното от Бодьо/Глимт крило Йенс Петер Хауге и взетия под наем от Манчестър Юнайтед десен бек Диого Далот

