Надал потвърди, че ще атакува първа титла на "Мастърс"-а в Париж

Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” Рафаел Надал потвърди появилата се по-рано днес информация на Marca, че ще играе на “Мастърс”-а в Париж на закрито, който започва на 2 ноември.

It’s indoor season time... this picture was earlier today practicing at the @rnadalacademy ... And yes... getting ready for #ParisBercy pic.twitter.com/SajEB4JMEW