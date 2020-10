Испания Бартомеу е под карантина, свиква важна среща на ръководството след Ел Класико 20 октомври 2020 | 15:08 - Обновена Прочетена 96 0



Bartomeu will not attend Barça's game against Ferencvarosi at the Camp Nou tonight. The President has been confined after being in contact with a COVID-19 patient. [sport] pic.twitter.com/xDomzNnkTX — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 20, 2020 Междувременно, също така се появиха информации, че Бартомеу е свикал среща на Борда на директорите, която ще се проведе следващия понеделник, два дни след Ел Класико. На нея ще се обсъди предстоящия вот на недоверие срещу него, който може да се състои на 1-2 ноември. Клубното ръководство очаква отговора на каталунското правителство за това дали вотът може да се състои заради мерките срещу коронавируса, като това ще стане ясно утре. Ако оттам дадат своето разрешение, на срещата Бартомеу ще пита директорите дали да се явят на вота, или всички да си подадат оставките още преди него. On October 26th, after El Clásico, Bartomeu and his board of directors will decide whether to face the vote of no confidence or to present their resignation. [@Alfremartinezz] — barcacentre (@barcacentre) October 20, 2020 Президентът на Барселона Джосеп Мария Бартомеу се намира под карантина, съобщават каталунските медии. Причината е, че е бил в контакт с човек, който е дал положителен тест за коронавирус. Първият тест на Бартомеу е бил отрицателен, като той все още очаква втория такъв. Така той няма да може да присъства на тазвечершния мач срещу Ференцварош на “ Камп Ноу ”.Междувременно, също така се появиха информации, че Бартомеу е свикал среща на Борда на директорите, която ще се проведе следващия понеделник, два дни след Ел Класико. На нея ще се обсъди предстоящия вот на недоверие срещу него, който може да се състои на 1-2 ноември. Клубното ръководство очаква отговора на каталунското правителство за това дали вотът може да се състои заради мерките срещу коронавируса, като това ще стане ясно утре. Ако оттам дадат своето разрешение, на срещата Бартомеу ще пита директорите дали да се явят на вота, или всички да си подадат оставките още преди него.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

