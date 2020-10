Тенис Нишикори се оттегли от турнира в Антверп, нов потенциален съперник за Григор 20 октомври 2020 | 14:12 - Обновена Прочетена 525 0



Бившият финалист на US Open Кей Нишикори се оттегли от турнира в Антверп, където утре започва участието си и Григор Димитров. Именно японецът беше потенциален съперник на хасковлията във втория кръг. Днес бившият №4 в света Нишикори трябваше да излезе на корта за мач от първия кръг срещу испанеца Пабло Андухар, но ибериецът ще има друг противник. Това ще бъде включващият се като “щастлив губещ” от квалификациите аржентинец Федерико Кория. Kei Nishikori withdrew on-site with right shoulder injury from Singles and Doubles. Federico Coria will replace him in singles as Lucky Loser. #EuropeanOpen2020 — European Open (@EuroTennisOpen) October 20, 2020 Причината за оттеглянето на Нишикори е травма в дясното рамо. Японецът е измъчван от контузии през последните години, но все пак в момента е в Топ 50, като е №36 в ранглистата на ATP. Причината за оттеглянето на Нишикори е травма в дясното рамо. Японецът е измъчван от контузии през последните години, но все пак в момента е в Топ 50, като е №36 в ранглистата на ATP.

